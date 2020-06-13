تمديد فترة إيداع مذكرات التخرج إلى منتصف جويلية.. وإلغاء الجانب التطبيقي للبحوث بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم تمديد آجال إيداع ومناقشة مذكرات التخرج إلى منتصف جويلية، مع تحديد تاريخ 10 سبتمبر القادم لبقية الطلبة كآخر أجل لإيداع المذكرات وهذا بإرسال مذكراتهم عبر الإيمايل المخصص لكل قسم.

وأعلنت بعض المؤسسات الجامعية على غرار المركز الجامعي بتيبازة، عن إلغاء الجانب التطبيقي من بعض المذكرات بسبب وباء كورونا.

وجاء في بيان المركز “فيما يخص الجانب التطبيقي للطلبة الذين تعذّر عليهم إتمام مذكراتهم بالمؤسسات ونظرا للظروف والصعوبات التي لم تمكنهم من استكمال هذا الجانب، فهم غير ملزمون بهذا الجانب وعليه يمكن الاكتفاء بالجانب النظري”.