 تمديد فترة إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي والترقية

أعلنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كافة المترشحين للتأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ. أنه تم تمديد فترة إيداع ملفاتهم بصفة رسمية إلى غاية 13 جوان 2025 للرتبتين.

ونوهت الاتحادية عبر بيانها بالمستوى الرفيع للشراكة الإيجابية والمثمرة والفعالة التي يوليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة أهمية بالغة. خدمة للأساتذة الجامعيين.

هذا وتمنى الأمين العام للاتحادية البروفيسور مسعود عمارنة. أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أسرتها للجميع بالتوفيق والنجاح لجميع الأساتذة.

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