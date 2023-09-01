تمديد فترة التسجيلات في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة، عن تمديد فترة التسجيلات. في المسابقة الخاصة بالالتحاق بها إلى غاية الـ4 سبتمبر المقبل.

وأوضح بيان للمدرسة أنه “بناء على الإقبال الكثيف للتسجيل في المسابقة الخاصة بالالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي. فقد تم تمديد فترة التسجيل إلى غاية تاريخ الـ 4 سبتمبر 2023”.

وتنهي المدرسة إلى علم المترشحين المسجلين للالتحاق بها أن “قائمة المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي. سيتم نشرها مساء يوم الخميس 7 سبتمبر 2023”.كما يمكنهم “الاطلاع على نتائج التسجيل (القبول أو عدمه) عبر فضائهم الخاص باستخدام بيانات الولوج التي أرسلت إليهم عبر بريدهم الإلكتروني”.