تمديد فترة التسجيلات لدخول التكوين المهني دورة فيفري 2020

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التسجيلات بالنسبة لدخول التكوين المهني لدورة فيفري 2020، إلى غاية الفاتح من مارس.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار، يأتي حرصا من وزيرة التكوين، بن فريحة هيام، على تمكين كل راغب في الحصول على تكوين واكتساب مهنة يوفرها له القطاع.

للإشارة فقد دامت عملية التسجيلات بالنسبة لدورة فيفري 2020، شهرا ونصف، حيث انطلقت في 05 جانفي الماضي وتواصلت إلى غاية 15 فيفري 2020.

و يأتي قرار تمديد التسجيلات، لتمكين كل من له رغبة في مزاولة تكوينا مهنيا من الاستفادة منه، والحصول على مهنة.