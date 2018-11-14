«تمديد فترة التسجيلات لمترشحي الامتحانات النهائية إلى 22 نوفمبر»

بعدما كان من المقرر انتهاء المهلة المحددة غدا.. بن غبريت:

مددت وزارة التربية الوطنية فترة التسجيلات لمترشحي الامتحانات الوطنية إلى غاية الخميس 22 نوفمبر الجاري، حيث كانت العملية قد انطلقت يوم 15 أكتوبر الماضي، وتستمر إلى غاية نهار الغد كآخر أجل، حسب إعلان وزيرة التربية الذي نشرته في وقت سابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعلنت الوزير بن غبريت، أمس، على حسابها في «تويتر» عن تمديد فترة التسجيلات لأسبوع آخر، حيث ستستمر العملية إلى غاية الخميس 22 نوفمبر الجاري، لفائدة كل الأقسام النهائية، على غرار المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا والتعلمين المتوسط «بيام» وشهادة التعليم الابتدائي.

وسيستفيد من هذا التمديد الذي أعلنت عنه الوزير كل من المترشحين الأحرار وكذا النظاميين، وفق ما أشارت إليه السيدة الأولى بالقطاع، حيث أكدت بأن فتح التسجيلات في أكتوبر الماضي يخص المترشحين النظاميين والأحرار.