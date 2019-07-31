تمديد فترة التسجيل في مسابقتي “تلاوة القرآن” و”رفع الآذان” بالسعودية إلى 18 أوت المقبل

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن تمديد فترة التسجيل الخاصة بمسابقتي “تلاوة القرآن الكريم” و”رفع الآذان” إلى غاية يوم 18 أوت.

عوضا عن التاريخ المحدد سابقا والذي كان مقررا في 22 جويلية.

وبلغ عدد الراغبين في المشاركة 30 ألف شخص إلى غاية 23 جويلية الفارط حيث سيتنافس المشاركون للحصول على جوائز قيمة.

منها 5 ملايين ريال سعودي للفائز بالمركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و2 مليون ريال سعودي للفائز بالمركز الأول في مسابقة رفع الآذان.

بالإضافة إلى تمكينه من رفع الآذان في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.