تمديد فترة التسجيل لقرعة الحج 2019 إلى 18 نوفمبر المقبل

أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنين، عن تمديد قرعة التسجيل لموسم الحج 2019 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، المواطنين المعنيين إلى مباشرة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال التقرب إلى بلديات الإقامة.

وذكرت الوزارة المواطنات الراغبات في التسجيل مع محرم شرعي أنه يجب تسجيل المحرم قبل تسجيل المرأة المسافرة بمعيته.

كما أهابت إلى المواطنين الراغبين في التسجيل إلى الاكتفاء بتسجيل واحد إما عبر الانترنت أو على مستوى البلدية.