تمديد فترة التلقيح ضد البوحمرون والبوشوكة إلى 31 جانفي

مددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فترة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية إلى غاية 31 جانفي الجاري.

حسبما أفاد به آيت واراس بوجمعة رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر.

لتمكين الأولياء من مرافقة أبناؤهم والاستفادة من التلقيح، خاصة أن الحملة ستشمل على مستوى العاصمة أزيد من 600 ألف تلميذ.

من الطورين الإبتدائي والمتوسط بما فيهم 580 ألف تلميذ من المدارس العمومية، وأزيد من 33 ألف تلميذ من المدارس الخاصة.

وأكد في ذات الشأن أنه لم يتم تسجيل أي حالة لمضاعفات خلال مرحلة ما بعد التلقيح لدى التلاميذ.

وهو ما طمأن باقي الأولياء ودفعهم للتوجه نحو الهياكل الصحية المخصصة لتلقيح أبناؤهم لوقايتهم من مختلف التعقيدات الصحية.

و استنادا للمتحدث فإن هذه الحملة التي قررت الوزارة الوصية استمرارها إلى غاية 31 جانفي الجاري تجري في ظروف جيدة.

حيث تم تدعيم الطواقم الطبية والفرق الطبية لمصالح الصحة المدرسية التي تتمثل في 97 وحدة للكشف و المتابعة في الوسط المدرسي.

مع تسخير 206 طبيب و186عون تلقيح و 54 ممرض و ممرضة و 184 طبيب نفساني.

وأبرز نفس المسؤول، أن ولاية الجزائر ستستفيد من حصة إضافية للقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية ضمن الحصة الوطنية الإضافية.

كما اكد انها الوسيلة الاكثر فاعلية للحماية من الأنفلونزا الموسمية و مضاعفاتها هي التلقيح.