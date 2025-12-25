تمديد فترة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة عن تمديد فترة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال إلى غاية 30 ديسمبر 2025. عوضا من 27 ديسمبر وذلك عبر كامل التراب الوطني.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الصحة على تسهيل وصول الأولياء إلى خدمات التلقيح. وتمكين جميع الأطفال المعنيين من الاستفادة من هذه العملية الوقائية الهامة.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أن التلقيح يعدّ الوسيلة الأنجع والأكثر فعالية للوقاية من شلل الأطفال. والحفاظ على المكاسب المحققة في مجال الصحة العمومية.

