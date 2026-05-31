تمديد فترة التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تمديد فترة تسجيلات السنة الأولى من التعليم الابتدائي، للسنة الدراسية 2026-2027.

ودعت الوزارة، في بيان لها، الأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم في السنة الأولى ابتدائي، الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر (2020)، والذين لم يستوفوا إتمام العملية في آجالها، أنه قد تم تمديد فترة التسجيلات إلى غاية 13 جوان 2026.

وذكرت الوزارة أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. عبر الرابط:

https://awlyaa.education.dz، وذلك وفق نفس الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها.

