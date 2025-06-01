تمديد فترة تسجيل تلاميذ الأولى إبتدائي إلى غاية 15 جوان

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أنه تم تمديد فترة تسجيل تلاميذ السنة الأولى إبتدائي. عبر الأرضية الرقمية إلى غاية 15 جوان الجاري.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية له اليوم الأحد على هامش إشرافه على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية غرداية. أنه يجب على الأولياء تسجيل أبنائهم المتمدرسين في السنة الأولى ابتدائي عبر المنصة الرقمية فهو أمر ضروري وحصري.

وأوضح الوزير، أن الأرضية الرقمية ستضمن العدالة الإجتماعية للتلاميذ. مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتمدرس التلاميذ دون تسجيلهم في الأرضية الرقمية. خاصة وأنه نهدف من خلال ذلك رقمنة قطاع التربية من أجل ضمان الشفافية والرشاد في الانفاق وتسيير الجوانب في جميع القطاعات.

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