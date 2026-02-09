تمديد فترة مراجعة بيانات المسجلين في امتحاني الباك والبيام

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تمديد فترة مراجعة بيانات المسجلين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026، إلى غاية يوم السبت القادم.

وجاء ذلك، بعد انتهاء الفترة المخصصة للمترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026، من المتمدرسين والأحرار، قصد الاطلاع على بياناتهم والتأكد من صحتها، وكذا إتاحة فرصة إضافية للمترشحين الذين لم يقوموا بذلك.

وتقرر تمديد فترة مراجعة البيانات، إلى غاية يوم السبت 14 فيفري 2026، منتصف الليل، وذلك عبر نفس الروابط:

إمتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

وإمتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

وكذا فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين: https://awlya.education.dz

وذكرت الوزارة، أنه في حالة تسجيل أي خطأ، يجب القيام بما يلي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بنوع الخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فيفري 2026.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه، حسب الحالة، بنوع الخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فيفري 2026 كآخر أجل.

وإذا كان الخطأ في عدد مرات الترشح المصرح بها أو الحصول على شهادة البكالوريا يجب على المترشح استكمال دفع المبلغ المستحق، حسب الحالة، عن طريق منصة الدفع الإلكتروني: epay.education.dz وذلك قبل تاريخ 15 فيفري 2026 كآخر أجل.