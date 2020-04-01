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تمديد فرض الحجر الجزئي على 4 ولايات جديدة إلى غاية 19 أفريل

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تمديد فرض الحجر الجزئي على 4 ولايات جديدة إلى غاية 19 أفريل
بقلم م. فيصل

قرر اليوم الوزير الاول عبد العزيز جراد تمديد فرض الحجر الجزئي على 4 ولايات جديدة إلى غاية يوم 19 أفريل للحد من إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان للوزارة الاولى فإن قرار تمديدفرض الحجر الجزئي مس كل من ولاية بجاية، وعين الدفلى، مستغانم، وبرج بوعريريج.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدا الخميس إبتداء من  السابعة مساء إلى 7 صباحا.

كما امر الوزير الاول تمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات كما يشمل القرار  أيضا مؤسسات التكوين المهني

من جهة اخرى قرر جراد تمديد الحجر الكلي وتقييد الحركة على ولاية البليدة وتسع ولايات أخرى

ويتعلق الامر كل من العاصمة، باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، وهران، تيبازة،بومرداس والوادي

وستمتد هذه الإجراءات الجديدة  إلى غاية يوم 19 أفريل.

وجاءت هذه الإجراءات تنفذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجد تبون حول التدابير الوقائية للحد من إنشاؤر وبباء كورونا.

“اللهم إرفع الوباء والبلاد عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين “


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