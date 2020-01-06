تمديد مدة التأشيرة السياحة للإمارات إلى 5 سنوات لجميع الجنسيات

وافق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين، على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات.

ويهدف هذا لدعم نظم السياحة، والتأكيد على مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع،

وترأس الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2020، وفقاً لما نشره في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مؤكداً عبرها أن “عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً”.

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ محمد بن راشد: “اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام، لكافة الجنسيات”.

وأضاف أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح كل عام، ويهدفون إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية ورئيسية.