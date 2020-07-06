تمديد منحة “الإقامة” للأساتذة وطلبة الدكتوراه في 15 دولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد المنح الخاصة بطلبة الدكتوراه والأساتذة العالقين بالخارج المستفيدين من المنح في الخارج.

ويخص هذا التمديد الطلبة والأساتذة الباحثين الذين انتهت صلاحية المنحة الخاصة بهم خلال فترة الجائحة، حيث تقرر تمديد كل المنح بشكل استثنائي وبأثر فوري، وذلك قصد السماح لهم بالاستجابة ظرفيا لحاجياتهم المتعلقة بفترة إقامتهم.

ويخص هذا الإجراء 164 أستاذا وطالبا في الدكتوراه يهدف الى مرافقة فترة إقامة المستفيدين وتسهيلها في البلدان المضيفة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هذا الإجراء تم اتخاذه لصالح المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة تكوينهم بسبب تفشي جائحة كورونا وغلق عدة دول لحدودها على غرار فرنسا، إسبانيا، رومانيا، تركيا، ماليزيا، بريطانيا، البرتغال، بلجيكا، إيطاليا، الإمارات العربية المتحدة، هولندا، كندا، مصر، تونس وسلطنة عمان.