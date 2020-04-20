تمديد مواقيت العمل في مكاتب البريد بصفة استثنائية لمدة 5 أيام

كشف بريد الجزائر، اليوم الاثنين، أنه سيتم تمديد مواقيت العمل في مكاتب البريد بصفة استثنائية.

وأشار بريد الجزائر، أنه سيتم تمديد مواقيت العمل بالولايات التي يمتد فيها الحجر الصحي من الساعة 15سا إلى 7سا صباحا من اليوم الموالي.

ويتعلق التوقيت الجديد للعمل بمراكز البريد، من الثامنة صباحا إلى 14سا.

وفي الولايات التي يمتد فيها الحجر الصحي من الساعة 19سا إلى 7سا صباحا من اليوم الموالي، تم تحديد وقت العمل من 8سا إلى 16سا

فيما تبقى مواقيت العمل بمكاتب البريد في ولاية البليدة، خاضعة لقرارات اللجنة الولائية المختصة.