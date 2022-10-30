تمديد مواقيت عمل الميترو والترامواي والمصعد الهوائي غدا الإثنين إلى الواحدة صباحا

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر (EMA) عن تمديد ساعات الخدمة لوسائل النقل (الميترو و الترامواي و المصعد الهوائي) غدا الإثنين. إلى الساعة الواحدة صباحا بمناسبة الذكرى الـ68 لإندلاع حرب التحرير.

وحسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة اليوم الأحد. فإنه “بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة. تعلن مؤسسة مترو الجزائر، أنها ستقوم بتمديد ساعات الخدمة لوسائل النقل الثلاثة (المترو و الترامواي و المصعد الهوائي). وذلك حتى الساعة الواحدة صباحا يوم 31 أكتوبر 2022 للسماح للمواطنين بالمشاركة في فعاليات الإحتفال بهذا الحدث”.

كما أشار البيان، إلى أن النقل سيكون مجانا للمستعملين لهذه الوسائل بالنسبة ليوم الفاتح نوفمبر.