 تمديد نقل حق الإيجار لسكنات العمومي الإيجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2019

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 تمديد نقل حق الإيجار لسكنات العمومي الإيجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2019
بقلم إيمان علي إسماعيل

قرّرت الحكومة تمديد نقل حق الإيجار السكنات العمومي الإيجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2019 ،

بعدما  حُدّدت نهاية نقله سابقا ديسمبر 2017.

وجاء في المرسوم التنفيذي  الصادر بالعدد الأخير بالجريدة الرسمية الخاص بشروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري

الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته،

والممضى من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى،

تمديد نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الإستثنائية إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

حيث حدّد ت مدة انتهاء نقل حق الايجار سابقا ، في المرسوم التنفيذي 16-310 الصادر في العدد 70 من الجريدة الرسمية

لديسمبر 2016 ،  نقل حق الإيجار يوم 31 ديسمبر 2017.

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