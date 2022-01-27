تمديد تعليق الدراسة لـ 7 أيام

قرر الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى قرار التمديد جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس

وعلى إثر ذلك تقرر تمديد غلق المدارس للاطوار التعليمية الثلاث لمدة 7 أيام من الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية السبت 5 فيفري 2022.

من جهة اخرى ذكرت الحكومة إلى تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.