 تمديــــد دفـــع اشتراكــــات كـــاسنـــوس إلـــى غـــايـــة نهـــايـــة 2019

قرر الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء «كاسنوس» جدولة اشتراكات المنخرطين القدامى.

وحتى الراغبين في الانخراط الذين يدفعون اشتراكات مرتفعة من حيث القيمة المالية.

بشرط التقدم إلى مختلف وكالات الصندوق الموزعة عبر التراب الوطني قبل تاريخ الثلاثين من سبتمبر الداخل.

وقال، شوقي عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء، في تصريح خص به «النهار».

إن مصالحه قد قررت تحديد تاريخ الثلاثين من شهر سبتمبرالقادم،كآخر أجل لكل من يرغب في الاستفادة من جدولة دفع الاشتراكات.

وأوضح أن هذا القرار يخص المنخرطين المعتادين على دفع مبالغ متفاوتة مقابل الاشتراك وليس لديهم المبلغ الكافي لتسديده دفعة واحدة.

فإن الصندوق -يضيف المتحدث- يضع أمامهم خيار التسديد بالتقسيط إلى غاية نهاية السنة الجارية. بشرط التقدم بطلب إلى مختلف الوكالات قبل نهاية الشهر الداخل.

وأشار إلى أن الخيار هذا يخص المنخرطين القدامى والجدد على حد سواء.

وأن الدفع يكون من دون احتساب غرامات التأخير «سيتم إعفاؤهم من دفع غرامات التأخير».

إلى ذلك، أكد مدير عام «كاسنوس» على أن المهنيين والحرفيين الذين ينشطون في السوق الموازية. سيستفيدون من تكوينات وشهادات تمكنهم من الانخراط في الصندوق، وحتى في عالم الشغل وبناء على تقارير ميدانية يعدها مراقبون.

وأشار إلى أنه وبمجرد الانخراط سيحصل المنخرط على بطاقة «الشفاء» من أجل التغطية الصحية. وقال: «قمنا بعملية نموذجية حول ذلك، واليوم قررنا تعميمها عبر كافة التراب الوطني من أجل احتواء السوق الموازية.

وتمكين ناشطيها من الانخراط والاستفادة من معاش بعد بلوغ سن التقاعد يصل إلى عشرين مليون سنتيم.

وهذا حسب قيمة الاشتراك المدفوعة، والتي غالبا ما تتراوح بين أربعة ملايين وأربعة وستين مليون سنتيم.

وقد وقع الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء «كاسنوس»، مؤخرا، على اتفاقية مع الغرفة الوطنية للحرف والصناعات التقليدية.

حتى يتمكن مهنيو السوق الموازية من الاستفادة من نفس الخدمات، التي يتم توفيرها للعمال الأجراء من بينهم «الرصّاصون والبنائون وغيرهم.