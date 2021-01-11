تمريرة “محرز” الساحرة تصنع الحدث في إنجلترا

الرياضة
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تمريرة “محرز” الساحرة تصنع الحدث في إنجلترا
بقلم أمير بهلول

صنعت تمريرة “رياض محرز” الساحرة لـ “كيفين دي بروين” الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي وتداولتها مختلف المواقع الرياضية.

ونشر الحساب الرسمي لكأس الإتحاد الإنجليزي فيديو لتلك التمريرة معلقا عليها: “يا لها من تمريرة من محرز”.

في حين أكد النقاد في إنجلترا أن النجم الجزائري يمتلك إمكانيات كبيرة وعلى غوارديولا أن يمنحه الثقة اللازمة.

يذكر أن “رياض” شارك كأساسي في مباراة الكأس أمام بيرمنغهام لمدة 90 دقيقة كاملة.


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