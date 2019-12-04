تمرين إفتراضي لهبوط إضطراري بمطار قسنطينة

أجرت ، يوم الأربعاء، فرقة شرطة الحدود الجوية، تمرينًا افتراضيًا، لهبوط إضطراري لطائرة بمدرج المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة.

ووفق سيناريو التمرين الافتراضي فإن الطائرة التي هبطت بمدرج المطار، كان على متنها 135 مسافرًا توقفت فجأة بعد أن كانت تسير بسرعة على المدرج وإنقطع الإتصال لمدة أكثر من 10 دقائق مع برج المراقبة.

وعلى الفور تم تنشيط مخطط طوارئ من طرف فرقة شرطة الحدود الجوية بالتعاون مع الشركاء المعنيين للمطار والجمارك الجزائرية والجيش والدرك الوطني ومؤسسة تسيير مصالح المطارات والجوية الجزائرية.

وقام حوالي خمسين شرطيًا وعنصرًا للحماية المدنية مجهزين بعتاد التدخل اللازم بتطويق الطائرة ثم إقتحامها في محاولة لإنقاذ الركاب ومواجهة أي هجوم أو إعتداء محتمل.

وحسب المعلومات المتحصل عليها حول هذا التمرين الإفتراضي فإنّ الأمر يتعلق بعطب تقني دفع بقائد الطائرة للقيام بمناورة مستعجلة وتوقيف الطائرة فجأة.

ويعد هذا التمرين مهمًا كونه سمح لفرقة شرطة الحدود الجوية بتقييم مستوى الجاهزية لعناصرها ووسائل التدخل التي تم تسخيرها وكذا نوعية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بمثل هذه الطوارئ، مثلما تمت الإشارة إليه.