تمرين بحث وإنقاذ لطائرة في حالة نجدة “ساركس 2021” بتيارت

نفذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بتيارت”ن ع2″، تمرين “ساركس2021″الخاص بالبحث والإنقاذ لطائرة في حالة نجدة في منطقة جبلية.

وتمثل سيناريو التمرين “ساركس 2021” في تمثيل حادث إفتراضي لطائرة ركاب مدنية، إختفت عن شاشات الرادار.

تم على إثره إعلان حالة الطوارئ، وفورها قام المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للطائرات في حالة النجدة للجزائر.

وذلك لغرض إعداد وتفعيل مخطط عمليات البحث والإنقاذ، وإرساله إلى الهيئات الوطنية والمدنية المعنية لتفعيل مخطط تنظيم الإغاثة “ORSEC “، من طرف والي ولاية تيارت بعد تحديد موقع الحادث.

ليتم تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتطبيق مخطط البحث والإنقاذ.

يهدف هذا التمرين إلى إختبار وتقييم الفعالية العملياتية ومدى الجاهزية في مهمة البحث والإنقاذ عن طائرات في حالة النجدة.

بالإضافة إلى مراقبة مدى تطبيق المخطط الوطني للبحث والإنقاذ الساري المفعول،

وهذا بحضور ملاحظين عسكريين من مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني، وملاحظين مدنيين من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وكذا الهيئات المدنية المعنية من ولاية تيارت.