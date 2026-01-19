تمرين محاكاة لكارثة وقوع انفجار بمركب بترولي بأرزيو

أشرف والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم الإثنين، على تمرين محاكاة كارثة بموضوع “تدخّل عند حدوث إنفجار على مستوى مركب بترولي بالمنطقة الصناعية أرزيو”.

وحسب بيان لمصالح الولاية، جرت هذه المناورة بمشاركة مفارز من الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني. ووحدة الحماية المدنية للمنطقة الصناعية أرزيو.

وكذا الأمن الوطني بأرزيو، وعدّة مديريات تنفيذية على غرار الصحة، الطاقة، الأشغال العمومية، الري، التجارة، والهلال الأحمر الجزائري.

وانقسم سيناريو هذا التمرين الافتراضي على 4 مراحل تأتي بعد حدوث شرارة كهربائية تؤدي إلى إنفجار مركب بترولي. وإعلان حالة الطوارئ، وهي المرحلة الأولى يتم فيها الإنذار والتحضير للتدخل.

وتتمثل المرحلة الثانية في العمل الاستعجالي بمنطقة الكارثة، استلام المهمة وإتخاذ القرار وإسناد المهام للمرؤوسين.

أمّا المرحلة الثالثة ستعرف تدخّل مفارز الجيش الوطني الشعبي، ونشر منصة الإمداد القطاعية.

وتأتي المرحلة الرابعة التي يتمّ بموجبها تنفيذ المهام وتأمين المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ويهدف التمرين الإفتراضي إلى إبراز التنسيق العسكري - المدني لإدارة الأزمات على مستوى القطاع. ومهام خلية الأزمة ومفارز التدخل عند التعامل مع هذا النوع من الحوادث.

وكذا إتقان خبرة الأركانات عند التخطيط، التنظيم وتنفيذ المهام الخاصة حول التدخل عند حدوث كارثة صناعية. ولا سيّما تمتين وتعزيز رابطة “جيش – أمة”. وإبراز جهود الجيش الوطني الشعبي ونشاطاته ذات الطابع الإنساني، التضامني العملياتي والإقتصادي.