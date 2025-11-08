تمرين ميداني لوقوع زلزال بقوة 7.2 بالبويرة

أعطيت فجر اليوم الأحد، إشارة انطلاق التمرين الميداني لتسيير وإدارة الكوارث الكبرى، في إطار تنفيذ مخطط النشاط العملي للمديرية العامة للحماية المدنية لسنة 2025، والذي يتمحور حول سيناريو زلزال عالي الشدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يحمل التمرین عنوان “تطوير قدرات فرق الإنقاذ للتدخل على المستوى الدولي”.

وسيستمر التمرين، من 08 إلى 12 نوفمبر 2025 بمختلف مناطق ولاية البويرة، وفق سيناريو محاكاة لوقوع زلزال بقوة 7.2 على سلم ريشتر يضرب عدة مدن في دولة أجنبية ويستدعي طلب الدعم الدولي.

وتتمثل الفرق المشاركة في هذا التمرين، في فريق HUSAR البحث والإنقاذ في الاأماكن الحضرية “الثقيل” لمديرية ولاية الجزائر.

بالإضافة إلى 4 فرق MUSAR البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية “المتوسط” لولايات البليدة، البويرة، المدية وبومرداس.

كما شاركت الوحدة الجوية للحماية المدنية، وفِرق الدعم الطبي، اللوجستيكي ، والاتصال العملياتي.

وستتحصل الفرق المشاركة، على شهادة المطابقة لمعايير منظمة INSARAG التابعة للأمم المتحدة.

ويهدف هذا التمرين، إلى رفع مستوى الجاهزية الميدانية، وتعزيز التنسيق العملياتي. وتطوير قدرات التدخل وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال البحث والإنقاذ.