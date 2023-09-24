تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا

أقدم إدوين فاغنسفيلد زعيم الفرع الهولندي لحركة “وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب” (بيغيدا). العنصرية واليمينية المتطرفة، على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في لاهاي الهولندية.

وذكر مراسل الأناضول، السبت، أن فاغنسفيلد نظم احتجاجات على مدار اليوم في مدينة لاهاي. ومزق نسخا من المصحف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا والدنمارك لدى لاهاي، وأساء إلى الإسلام والمسلمين.

وخلال احتجاجه أمام السفارة التركية في لاهاي، ألقى فاغنسفيلد الصفحات التي مزقها من المصحف على الأرض. وقام بالدوس عليها، ووجه إساءات إلى أنقرة والأتراك.

وفي 18 أوت الماضي، مزق فاغنسفيلد نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في لاهاي.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية. ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا. إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.