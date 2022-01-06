تمسكوا بأيدي من تحبون
تمسكوا بأيدي من تحبون
يحكى أن فتاة صغيرة كانت مع والدها وكانا يعبران جسرا،فخاف الأب الحنون على إبنته من السقوط وقال لها حبيبتي أمسكي بيدي جيدا حتى لا تسقطي في النهر، فأجابت إبنته دون تردد لا يا أبي، أمسك أنت بيدي.
فردّ الأب بإستغراب: وهل هناك فرق؟ فكان جواب الفتاة سريعا أيضا لو أمسكت أنا بيدك، قد لا استطيع التماسك ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي، فأنت لن تدعها تنفلت منك أبدا، وأنا متأكدة من ذلك يا أبي.
العبرة من القصة
تمسكوا بأيدي من تحبون
عندما تثق بمن تحب أكثر من ثقتك بنفسك، وتطمئن على وضع حياتك بين يديهم أكثر من إطمئنانك لوضع حياتك بين يديك. عندها أمسك بيد من تحب فأنت لن تخيب أبدا.
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قواعد جميلة لحياة أجمل
بين الخطأ والصواب
اللوم للمخطيء لا يأتي بخير غالبا، ولا يأتي بنتائج إيجابية، فحاول أن تتجنبه، وقد وضح لنا أنس رضي الله عنه انه خدم الرسول صلى الله عليه واله وسلم عشر سنوات ما لامه على شيء قط، فاللوم مثل السهم القاتل ما أن ينطلق حتى ترده الريح علي صاحبه فيؤذيه ذلك أن اللوم يحطم كبرياء النفس .
استخدام العبارات اللطيفة في إصلاح الخطأ، لحياة أجمل فكلنا ندرك أن من البيان سحراً فلماذا لا نستخدم هذا السحر الحلال في معالجة الأخطاء، فمثلاً حينما نقول للمخطئ: “ما رأيك لو تفعل كذا..”، “أنا اقترح أن تفعل كذا.. ما وجهة نظرك”، أليست أفضل من قولنا”يا قليل التهذيب و الأدب..”،بين الأسلوبين.
تجنب الجدال في معالجة الأخطاء فهي أكثر وأعمق أثرا من الخطأ نفسه و تذكر أنك بالجدال قد تخسر .
دعاء اليوم
يا رب أشعرنا بفرح لم نحسب له حساب، و رزق ليس له نفاذ، وت وفيقا يلازمنا إلى الأبد، وإجعل أيامنا القادمة أفضل الايام
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