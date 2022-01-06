تمسكوا بأيدي من تحبون

يحكى أن فتاة صغيرة كانت مع والدها وكانا يعبران جسرا،فخاف الأب الحنون على إبنته من السقوط وقال لها حبيبتي أمسكي بيدي جيدا حتى لا تسقطي في النهر، فأجابت إبنته دون تردد لا يا أبي، أمسك أنت بيدي.

فردّ الأب بإستغراب: وهل هناك فرق؟ فكان جواب الفتاة سريعا أيضا لو أمسكت أنا بيدك، قد لا استطيع التماسك ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي، فأنت لن تدعها تنفلت منك أبدا، وأنا متأكدة من ذلك يا أبي.

العبرة من القصة

تمسكوا بأيدي من تحبون

عندما تثق بمن تحب أكثر من ثقتك بنفسك، وتطمئن على وضع حياتك بين يديهم أكثر من إطمئنانك لوضع حياتك بين يديك. عندها أمسك بيد من تحب فأنت لن تخيب أبدا.