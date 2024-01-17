تمس 2.8 مليون موظف.. 578 مليار دينار للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية

قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن الدولة خصصت، هذا العام 578 مليار دينار للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين والأعوان العموميين. الذي يبلغ 2.8 مليون موظف.

كما أبرز الوزير فايد، حجم مجهودات الدولة، لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص. من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة.

كما لفت الوزير في ذات المنحى إلى أن كتلة الأجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج. ما يمثل 34,5 بالمائة من ميزانية الدولة.

وتجسد دعم الدولة كذلك، -يضيف فايد-، في شكل تدابير جبائية عديدة تم إقرارها. على غرار الإعفاء المؤقت إلى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز وتلك المنتجة محليا. وكذا لعمليات بيع الخضر والفواكه الطازجة والبيض والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.