تمس 30 ولاية.. أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف النهار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأحد.

وفي تنبيه لها حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، أولاد جلال. بالإضافة كذلك إلى الجلفة، المدية، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان. عين تيموشنت، وهران، بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، إن قزام، و جانت.