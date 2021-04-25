تمشط أحياء وشوارع بحثا عن المنحرفين ولزرع الأمن والأمان بالبليدة

شنت مصالح أمن دائرة اولاديعيش بالبليدة عمليات مداهمة إلى مختلف أحياء التي تكثر بها الجريمة والتي يتخذها المنحرفين مكانا لترويج المخدرات والاختباء بها.

العملية تمت تحت اشراف رئيس امن دائرة وهي مزودة بإمكانيات بشرية ومادية ومدعومة بعناصر الشرطة القضائية وفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باولاديعيش.

بالإضافة إلى عناصر من الأمن الحضري لكل من حي 1024 وآمن الحضري لخزرونة وبني مراد وديار البحري.

حيث تم تعريف عدد من مشتبه فيهم وتعريف مركبات وتمشيط الاحياء ، العملية التي إستمرت ساعات.

وشهدت عمليات المداهمة كل من حي 120مسكن وحي 1024وعدل وسيدي سليمان وبني مراد وغيرها من أحياء.

حيث لقيت العملية التي تهدف إلى زرع الأمن والأمان في نفوس المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم استحسان المواطنين بالمنطقة.

