أمن عنابة يطيح بـ7 مروجين ويحجز مخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل. من تحقيق ثلاث عمليات أمنية متتالية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص. مشتبه في تورطهم في قضايا ترويج. المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كميات معتبرة من السموم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة. لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وجاءت هذه العمليات النوعية عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح المختصة خلال الأسبوع المنصرم. حيث تم تفكيك نشاطات إجرامية متفرقة تستهدف ترويج المخدرات وسط الأحياء. مع ضبط مواد مخدرة وأقراص مهلوسة ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

العملية الأولى أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، يشتبه في تورطهم في تكوين شبكة إجرامية تنشط في بيع وتخزين ونقل المخدرات. والمؤثرات العقلية. كما مكنت العملية من حجز 51 غراماً من الكوكايين، وكمية من الأقراص المهلوسة، إضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات النشاط الإجرامي، مع ضبط سيارة سياحية استُعملت في نقل السموم.

أما العملية الثانية فتم خلالها توقيف شخصين متورطين في حيازة وعرض مخدرات ومؤثرات عقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، حيث تم حجز 50 غراماً من القنب الهندي و93 قرصاً مهلوساً، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وفي العملية الثالثة أوقفت المصالح الأمنية شخصاً آخر كان بصدد نقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد ترويجها، حيث ضُبط بحوزته 240 قرصاً مهلوساً، ومبلغ مالي، بالإضافة إلى سيارة سياحية استُخدمت في تسهيل نشاطه غير القانوني.

وقد تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وتندرج هذه العمليات في سياق المساعي المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للتصدي. لآفة المخدرات وتجفيف منابعها، حفاظاً على أمن المواطنين وسلامة المجتمع.