تمكين الطلبة الجدد من فتح حساب بريدي عن بعد

وفرت منصة بريد الجزائر، للطلبة الجدد، إمكانية فتح أولي للحساب البريدي الجاري عن بعد.

وأوضح بيان لذات المؤسسة، إن هذه العملية، تسمح بتسريع وتيرة معالجة الطلب عن طريق ملء الاستمارة عبر الموقع وبالتالي إصدار وسائل الدفع الخاصة بهم “دفتر شيكات والبطاقة النقدية الذهبية”.

وأشار البيان، إلى أنه وفور حصول الطالب على إشعار بتأكيد طلبه للفتح الأولي لحسابه البريدي، يمكنه التقرب من مكتب بريد إقامته لاستكمال إجراءات فتح الحساب البريدي.

وتتم كل مراحل عملية فتح الحساب البريدي الجاري، وكذا الوثائق الإدارية اللازمة للملف عبر الرابط التالي: https://ccpnet.poste.dz/