كشف سفير الجزائر بأنقرة، مراد عجابي، عن تمكين المستثمرين الأتراك المنتجين بالجزائر من إرسال البضائع إلى 100 دولة دون رسوم.

وقال لوكالة الأناضول “المستثمرون الأتراك إذا قاموا بالإنتاج في الجزائر سيكون بإمكانهم إرسال البضائع إلى 100 دولة دون رسوم جمركية”.

وقال إن الجزائر يمكن أن تكون بوابة تركيا إلى البلدان الإفريقية أو الأوروبية أو العربية لأنها فتحت صفحة جديدة.

وبيّن عجابي أن الجزائر تقوم بإصلاحات عديدة وستكون من جديد دولة كبيرة وقوية وهامة.

يشار أن حجم التبادل بين الجزائر وتركيا تجاوز 4 مليارات دولار في 2020، وفق بيانات رسمية.

وتنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر ضمن قطاعات عدة.

وفي 2018 حلت تركيا في صدارة الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر بـ 4.5 مليارات دولار.