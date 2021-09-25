تملكني اليأس.. وفقدت الرغبة في الحياة

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضلة قراء الصفحة الكرام، أتمنى أنجد التفهم لما سأقول، فأنا بالرغم من كل صفاتي السلبية إلا أنني إنسان مؤمن وراض دائما بما كتب لي الله والحمد لله،

لكن في السنتين الأخيرتين حدث معي خيبات جعلتني أفقد الثقة في الكثير من الأشياء، ولم يعد الصبر ينفع معي، غلّفني اليأس والإحباط، وفقد حتى الرغبة في الحياة، نعيش الكذب والنفاق من كل جهة، وفي انتظار هذا الغد المشرق مللت كل شيء، وهنا سأعترف لكم بشيء ندمت عليه كثيرا، فقد تجرأت على إيذاء نفسي، وجسدي، لا أدري لماذا وكأنني أعاقبها على أمر ليس بيدها، وهذا بالذات ما جعلني اليوم أبحث عن اليد التي تنتشلني من نفسي فأنا قبل سنتين كنت ذلك الشاب الطموح، المفعم بالنشاط،

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن كلنا معرضون للابتلاءات في هذه الدنيا، ولابد علينا من الاستعانة بالله دوما والصبر والإصرار على اجتياز الامتحانات بكفاءة، واعلم أخي أن حل المشاكل يتطلب مجموعة من التدخلات بدأ من الوقف مع النفس وقفة محاسبة،

أخرج نفسك من هذا النفق المظلم الذي استسلمت له، حدد هدفك، وبادر بوضع خطتك، ثم قم باختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها، واستشر في ذلك وأصحاب الخبرات الذين تثق فيهم، كما أنصحك بالصحبة الصالحة، الأصدقاء الذي يدفعون بك نحو الأمام، ويعيدونك إلى جادة الصواب حين تشعر بالضعف.

من الواضح جدا أنك صاحب إرادة، والجلي أيضا من خلال رسالتك أنك شاب مثقف، وتعرف جيدا حجم الخطر الذي أنت فيه، وكل النصائح ربما تعرفها، ولكن ربما التطبيق هو الذي يصعب عليك، لهذا عليك بالتغيير الفوري لتعثر على نفسك الطيبة، وتوقف عن إيذاء نفسك، توكل على الله الذي أمرن بين الكاف والنون، وبالدعاء والعمل الصالح سيقول لكل أمنياتك كوني فتكون. والله أعلم.