تمنراست..أحكام ما بين 10 و12 سنة حبسا نافذا ضد مضاربين

أصدرت محكمة تمنراست احكاما تقضي ما بين 10و 12 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة في حق متهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فإنه تمت متابعة 6 أشخاص عن طريق اجراءات المثول الفوري بتاريخ 8 نوفمبر 2022، ليصدر في حقهم احكاما بـ 12 سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع الإيداع بالجلسة والمصادرة.

وفي بيان اخر لنفس المحكمة، فتوبع أيضا 6 أشخاص عن طريق اجراءات المثول الفوري بتاريخ 9 نوفمبر 2022.

ليصدر في حقهم احكاما بـ10سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع الإيداع بالجلسة والمصادرة.