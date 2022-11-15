تمنراست.. إحباط تهريب أزيد من 17 ألف لتر من المازوت و4 آلاف لتر من البنزين

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة لمكافحة التهريب بتمنراست، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز 17.800 لتر من المازوت و 4.200 لتر من البنزين.

وحسب بيان مصالح الجمارك، فقد تم ضبط هذه الكمية محملة داخل براميل حديدية على إثر توقيف شاحنة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العملية تكرس اليقظة التامة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية، وكذا تجندهم التام في سبيل محاربة التهريب بشتى أشكاله.