تمنراست: إحباط تهريب 117 طن من القمح و24.5 طن سكر من قبل إفريقيين

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تمنراست بحر هذا الأسبوع، من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود. 117 طن من مادة القمح اللين “الفرينة”. و24.5 طن من السكر و9500 لتر من زيت المائدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة والتهريب. حيث كانت السلع المحجوزة معبأة على 07 شاحنات من الوزن الثقيل. مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، من جنسية إفريقية.

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. عن قضية المضاربة غير المشروعة ومحاولة تهريب بضاعة خاضعة لرخصة تنقل باستعمال وسيلة نقل والإقامة غير الشرعية.