تمنراست: إحباط تهريب 17 طنا من الفرينة و300 لتر من الزيت

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب 17طنا من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة، تم ضبطها محملة على متن شاحنة بولاية تمنراست.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مواصلة للنشاط الميداني الحثيث للفرق الجمركية العملياتية. تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. من إحباط عملية تهريب 17 طنا من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة تم ضبطها محملة على متن شاحنة”.

وأكد البيان أن هذه العملية، تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العمومية. المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الإستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.