تمنراست: إرتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة إلى 21 قتيلا

إرتفع عدد ضحايا الوفيات إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع بولاية تمنراست إلى 21 ضحية بعدما توفي أحد المجروحين.

وحسبما أفاد المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، فقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى تمنراست انطلاقا من مكان حادث المرور.

ووقع الحادث جنوب أراك على بعد110 كلم اتجاه مدينة تمنراست.

وقال الملازم مواتسي عبد الفتاح، أن عدد الضحايا ارتفع بزيادة ضحية جديدة ليصبح 21 قتيلا من مجموع31 شخصا.

ومن بين الأشخاص الذين كانوا في السيارة 30 من جنسيات افريقية الى جانب سائق السيارة من جنسية جزائرية لقى حتفه.

من جهته انتقل والي ولاية تمنراست مصطفى فريش الى مقر مستشفى تمنراست للوقوف على عملية التكفل بالجرحى.

وأكد الوالي ان كل الظروف للتكفل بهم قد تم توفيرها الى جانب تجنيد كل الطواقم الطبية التكفل بهم.

من جهتها تم نقل جثامين المتوفين بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست، وفتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.