تمنراست.. إصابة 3 أشخاص في إصطدام سيارتين بعين ڨزام

تدخلت أفراد الوحدة الثانوية بالولاية المنتدبة عين ڨزام، صبيحة اليوم الأحد، لأجل حادث مرور، تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح.

وحسب مصالح الحماية المدنية بولاية تمنراست، فقد وقع الحادث في طريق يربط بين الولاية المنتدبة عين ڨزام وتين زواتين.

وتمثل الحادث، في اصطدام سيارتين رباعيتي الدفع الأولى محملة بـ20 رأس من الغنم، والثانية محملة بالمواد الغدائية .

وأسفر الحادث، عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة يبلغون من العمر 17 و25 و57 سنة.

كما أسفر هذا الحادث، عن نفوق 17 رأس من الغنم.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى عين ڨزام.

وتمثلت النجدة المتدخلة في شاحنة اطفاء وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية.