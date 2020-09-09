تمنراست: إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أسفر حادث مرور وقع بطريق الوزن الثقيل، في ولاية تمنراست، عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتمنراست، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بطريق الوزن الثقيل لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية من نوع دايو سيالو، أسفر عن إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر بجروح.

وتم إسعاف الجرحى في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى تمنراست.

ودعت الحماية المدنية جميع السائقين إلى إحترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.