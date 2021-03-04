تمنراست: إصابة 3 أشخاص من جنسيات إفريقية في حادث مرور

تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست، اليوم الخميس، من أجل حادث مرور بطريق الوزن الثقيل.

وتمثل الحادث في تصادم سيارة سياحية وحافلة من نوع هيڨر تابعة لقافلة ترحيل الرعايا الأفارقة.

وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة 3 أشخاص من جنسيات إفريقية بينهم ضحية واحدة من جنس أنثى.

وتتراوح أعمارهم ما بين(16-22) سنة، وشخص يبلغ من العمر 52 سنة من جنسية جزائرية بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقله على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى تمنراست .

وتمثلت النجدة المتدخلة في شاحنة اطفاء، 2 سيارة اسعاف، إضافة للجهاز الأمني المرافق لقافلة الترحيل الممثل في سيارة إسعاف .

اما بالنسبة للتعداد البشري المسخر لهذه العملية فتمثل في طبيب ملازم أول، ملازم، رقيب،12 عون.