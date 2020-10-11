تمنراست: إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة

تدخلت أفراد المركز المتقدم للحماية المدنية بأراك، في تمنراست، اليوم الأحد، على الساعة 5 و45 د، من أجل حادث مرور.

وحسب الحماية المدنية، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين أراك وعين صالح بالنقطة الكيلومترية 120كلم اتجاه عين صالح.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة من نوع تويوتا هيلكس على متنها 5 أشخاص كلهم من جنس ذكر.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 17_43 سنة.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى عين صالح.

ودعت الحماية المدنية جميع السائقين إلى احترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر.