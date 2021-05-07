تمنراست: إصابة 8 أشخاص في حادث مرور

تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست على الساعة الـ 8و45د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1.

وتمثل الحادث في تصادم مابين شاحنة ذات صهريج وسيارة سياحية كان على مثنها 8 أشخاص.

وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم مابين (16_35 ) سنة.

وقد تم إسعافهم في عين المكان من طرف الحماية المدنية، ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.

وتم تسخير لهذه العملية 12عون وطبيب و 1 ملازم، بالإضافة إلى شاحنة إطفاء و2 سيارة إسعاف.

ودعت الحماية المدنية جميع السائقين إلى إحترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.