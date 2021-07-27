تمنراست: إلزام موظفي المؤسسات والإدارات العمومية بالتلقيح

أصدر والي ولاية تمنراست مصطفى قريش تعليمة يلزم من خلالها موظفي المؤسسات والإدارات العمومية بإجبارية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19

وحسب التعليمة الصادرة عن ديوان الوالي نعلم جميع الإطارات والعمال والموظفين العاملين بالمؤسسات الإدارات العمومية بالولاية ملزمون بالتلقيح

كما نعلم الولاية العمال الذي هم في عطلة وخارج الولاية ملزمون قبل عودتهم لأماكن عملهم بالتلقيح وتقديم بطاقة التلقيح الشخصية عند إستئنافهم العمل

وفي حال عدم التلقيح فإنه لا يسمح للعمال بالدخول إلى اماكن عملهم حفاظا على أرواحهم وأرواح زملائهم