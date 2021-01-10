تمنراست.. إنقاذ رعية إفريقية سقط في بئر بعمق 20 مترا

تمكن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست، من إنقاذ شخص من جنسية نيجيرية، سقط في بئر متواجد بمنطقة إهنغص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تمت العملية صباح اليوم الأحد، بعدما سقط الضحية في بئر عمقها حوالي 20 م، وقطره 1.80 م.

ويدعى الضحية “الحسن عالى “، ويبلغ من العمر 30 سنة، ووجد غير فاقد للوعي ويتنفس بصعوبة.

وأصيب الضحية بجرح في الرأس، وقدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان.

وتم بعدها إجلاء الضحية، إلى مصلحة الإستعجالات الطبية لمستشفى تمنراست.

هذا وتم تسخير لهذه العملية، شاحنة تدخل وسيارة إسعاف، بحضور قائد الوحدة وملازمين، و10 أعوان.