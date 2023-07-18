تمنراست: إنقاذ طفل سقط في بئر جاف

تمكن أفراد الوحدة الرئيسية لولاية تمنراست رفقة الفرق المتخصصة والمتمثلة في كل من فرقة التعرف والتدخل بالأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين من إنقاذ طفل سقط ببئر جاف.

ففور تلقي البلاغ صبيحة اليوم على الساعة 11 و 35 د مفاده سقوط طفل يبلغ من العمر 13 سنة ببئر جاف بعمق حوالي 35 متر. بحي أدريان تدخلت مصالحنا على الفور. ووصولهم للموقع في وقت قياسي مكنهم من إنقاذ الشخص الذي كان يعاني من جروح وعدم القدرة على الخروج. عمل الفريق على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له. أين تمكنت من انقاذه و تحويله فور إخراجه نحو المؤسسة الإستشفائية تمنراست