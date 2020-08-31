تمنراست.. إنقاذ 10 أشخاص بعد التساقط الغزير للأمطار

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها بولاية تمنراست بعد تساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية يوم أمس الأحد.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فإنه وببلدية تمنراست تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ 6 مراهقين كانوا محصورين في واد “تانغاكلي” أثناء عبورهم للواد.

كما تم إنقاذ عائلة من 4 أفراد كانوا على متن سيارة جرفتها مياه واد “تاغرمبايت”.

وبخصوص بلدية عين قزام، تسجيل ارتفاع منسوب واد عين قزام، وتسجيل تسرب مياه داخل حوالي 30 منزلا على مستوى الحي الريفي دون تسجيل خسائر.

كما تمت عملية امتصاص مياه داخل المرافق العمومية التالية: مقر الدائرة والمحكمة وكذا مركز البريد، بالإضافة إلى المستشفى عين صالح.

بالإضافة إلى القيام بعملية امتصاص مياه داخل منزليين بحي “أقبور” دون تسجيل خسائر.