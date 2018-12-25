تمنراست.. افتتاح الصالون الوطني للصناعات التقليدية الصحراوية

افتتح مساء اليوم الثلاثاء بتمنراست الصالون الوطني للصناعة التقليدية الصحراوية في طبعته 19.

التظاهرة تحمل شعار “هوية …تعايش … إنفتاح ” يشارك فيها زهاء 90 عارضا من نحو عشرين ولاية، إلى جانب مشاركة حرفيين من مالي والنيجر.

ويعرض الحرفيون بأجنحة الصالون الذي تحتضنه دار الصناعة التقليدية منتوجات تقليدية مختلفة.

على غرار الحلي التقليدية ومنتجات نسيجية و ألبسة تقليدية وأواني فخارية وأخرى خشبية وحلويات تقليدية ومنتجات الجلود و تشكيلات من التحف فنية و النحاسية.

إلى جانب عرض منتجات حرفيي المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة بتمنراست.

وبرمجت على هامش هذه الفعاليات التي تتواصل لمدة أسبوع دورة تكوينية في تخصص مرشد سياحي.

كما سيتم تنظيم يوم دراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية للتعريف بالحرف التقليدية في الوسط المدرسي.

ويتوخى من تنظيم الصالون الوطني للصناعات التقليدية الصحراوية الذي يتزامن مع أعياد نهاية السنة الميلادية.

ترقية الحرف التقليدية اليدوية والترويج لها باعتبارها واحدة من أهم روافد السياحة بالوطن.