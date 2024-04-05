تمنراست: الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط قنطارين كيف

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI، بتمنراست، نهاية الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تتكون من 05 أشخاص، مع ضبط 208.5 كلغ من الكيف المعالج وحجز شاحنة ومركبة سياحية.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات عن وجود مجموعة إجرامية، تُحَضِّر لنقل شحنة من الكيف المعالج. من ولاية تمنراست نحو إحدى الولايات الشمالية.

وبعد التحريات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيهم. وضبط كمية الكيف المعالج على مستوى مخبأ سري مهيأ بمقطورة الشاحنة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، حسب بيان لذات المصلحة الأمنية.